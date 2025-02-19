Экс-SsangYong вернулся в Россию и будет собирать автомобили в Калининграде

Корейский автопроизводитель возобновил работу на российском рынке впервые с 2015 года.

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Южнокорейский автопроизводитель кроссоверов и внедорожников KG Mobility (KGM), ранее известный как SsangYong, рассказал о планах по поставкам и производству своих машин в Россию. О возвращении компании на отечественный рынок было объявлено ещё в ноябре прошлого года.

На презентации в Москве 19 февраля официальный дистрибьютор бренда АО «РЭКС Моторс», сообщил, что уже в марте в продажу поступят четыре модели. Это будут кроссоверы Torres, Rexton, Korando и Tivoli. Сертификат ОТТС на поставки и реализацию данных автомобилей уже оформлен и вступит в силу 21 февраля. По итогам 2025 года компания рассчитывает продать 20 тысяч машин.

Кроме того, KG Mobility наладит сборку машин в России. В качестве площадки выбран завод «Автотор» в Калининградской области. Выпуск стартует в сентябре текущего года, а до тех пор автомобили будут поставляться из-за границы.

SsangYong ушёл из России в 2015 году, а спустя пять лет обанкротился. В 2022 году компания была продана южнокорейскому конгломерату KG Group и получила название KG Mobility. В настоящее время в линейке бренда, помимо вышеперечисленных моделей, представлены кроссовер Actyon и пикап Musso.

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