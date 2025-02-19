Названы цены на корейские автомобили KGM в России

Автомобили экс-SsangYong будут стоить от 3,5 до 6,7 млн рублей.

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Южнокорейский концерн KG Mobility (KGM) вслед за анонсом планов после возвращения на российский рынок раскрыл цены своих автомобилей. Самая доступная модель экс-SsangYong обойдётся в 3,5 млн рублей, следует из данных, озвученных на презентации в Москве.

Компания привезёт в Россию четыре кроссовера: Torres, Rexton, Korando и Tivoli. Все модели оборудованы бензиновым ДВС корейского производства, японской трансмиссии и оснащаются полностью русифицированной приборной панелью и мультимедийной системой.

Стоимость автомобилей KGM в России

Tivoli — от 3 590 000 рублей;

Korando — от 4 390 000 рублей;

Torres — от 5 150 000 рублей;

Rexton — от 6 790 000 рублей.

В отечественных автосалонах автомобили корейского бренда появятся уже в марте. А в сентябре KG Mobility планирует запустить в сборочное производство на заводе «Автотор» в Калининграде.

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