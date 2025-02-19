Названы цены на корейские автомобили KGM в России
Автомобили экс-SsangYong будут стоить от 3,5 до 6,7 млн рублей.
Южнокорейский концерн KG Mobility (KGM) вслед за анонсом планов после возвращения на российский рынок раскрыл цены своих автомобилей. Самая доступная модель экс-SsangYong обойдётся в 3,5 млн рублей, следует из данных, озвученных на презентации в Москве.
Компания привезёт в Россию четыре кроссовера: Torres, Rexton, Korando и Tivoli. Все модели оборудованы бензиновым ДВС корейского производства, японской трансмиссии и оснащаются полностью русифицированной приборной панелью и мультимедийной системой.
Стоимость автомобилей KGM в России
- Tivoli — от 3 590 000 рублей;
- Korando — от 4 390 000 рублей;
- Torres — от 5 150 000 рублей;
- Rexton — от 6 790 000 рублей.
В отечественных автосалонах автомобили корейского бренда появятся уже в марте. А в сентябре KG Mobility планирует запустить в сборочное производство на заводе «Автотор» в Калининграде.
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