Ferrari показала свою новую машину для гонок Формулы 1

Итальянский бренд опубликовал фотографии и раскрыл некоторые технические характеристики болида Ф1 2025 года.

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Заводская команда Ferrari в Формуле 1 представила публике свою новую гоночную машину под индексом SF-25. Презентация состоялась на базе в Маранелло в среду, 19 февраля.

Студийные фото своей новинки итальянская марка показала ещё минувшей ночью, когда в Лондоне состоялась грандиозная общекомандная презентация. Но технические подробности и более детальные изображения в Ferrari припасли на отдельное мероприятие.

Внешне SF-25 заметно отличается от своей предшественницы, выигравшей в прошлом году пять гонок. Раскраска карбонового корпуса стала темнее и приобрела вишнёвый оттенок, а на кожухе двигателя и заднем антикрыле теперь присутствуют белые полосы в честь титульного спонсора HP.

Технические данные о своих гоночных автомобилях команды Формулы 1 обычно раскрывают по минимуму, и Ferrari не исключение. Согласно опубликованным сведениям, снаряженная масса SF-25 с гонщиком, топливом и техническими жидкостями на борту составляет 800 кг. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка с 1,6-литровым турбодвигателем V6 и электромотором мощностью 163 л.с. Трансмиссия — автоматическая с восемью передними и одной задней передачами.

Выступать за итальянскую марку в 2025 году будут победитель восьми Гран При, монегаск Шарль Леклер и британский гонщик Льюис Хэмилтон, в послужном списке которого семь чемпионских титулов и рекордные 105 побед на этапах.

Новый, 76-й по счёту сезон Ф1 стартует 16 марта в австралийском Мельбурне. А уже на следующей неделе, с 26 по 28 февраля, команды проведут в Бахрейне официальные предсезонные тесты, на которых впервые опробуют в действии новые машины.

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