Прощальный Bugatti с уникальным двигателем W16 сошёл с конвейера

Всего будет выпущено 99 экземпляров.

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Прощальный суперкар Bugatti с мощнейшим двигателем W16 доставлен первому клиенту. Об этом рассказали в представительстве французской люксовой марки.

8,0-литровый 16-цилиндровый двигатель с четырьмя турбокомпрессорами дебютировал в 2005 году и устанавливался на гиперкары Veyron, Chiron, Divo и некоторые другие модели. Агрегат, по сути, представляет собой два низкоугольных V8, объединённых одним коленвалом. Такая конфигурация делает двигатель одновременно компактным для 16-цилиндровика и при этом невероятно мощным. В топовой модификации W16 выдаёт 1600 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента.

Ещё в 2021 году французский автопроизводитель объявил о том, что сворачивает выпуск W16. Причина — мощный двигатель необычной компоновки всё сложнее адаптировать под современные экологические требования. Последней моделью с этим мотором станет родстер Mistral из семейства Veyron, первый экземпляры которого сошли с конвейера и уже доставлены покупателям.

О том, насколько быстр спайдер с W16 под капотом наглядно свидетельствует его рекорд скорости. В ноябре прошлого года на испытательном полигоне ATP в немецком Папенбурге предсерийный прототип разогнался до 453,9 км/ч, став самой быстрой в мире машиной с открытым верхом.

Общий тираж Bugatti W16 Mistral составит 99 экземпляров. Все машины были проданы по предзаказу ещё до премьеры, которая состоялась в августе 2022 года в американском Пеббл-бич. Минимальная стоимость суперкара — €5 млн или 478,5 млн рублей по текущему курсу.

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