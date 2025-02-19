Суперкар Ford GT тюнинговали для продвижения бренда одежды

Нашумевшее тюнинг-ателье объявило о коллаборации с производителем спортивной экипировки.

© MANSORY

Немецкое тюнинг-ателье Mansory славится своими неожиданными и иногда экстремальными проектами. В портфолио компании иранского дизайнера Куроша Мансори имеется Mercedes-Benz G 63 AMG в виде пикапа и двухдверка Lamborghini Urus. Теперь этот список работ пополнился Ford GT второго поколения.

Тюнинг был проведён Mansory в коллаборации с производителем спортивной экипировки Under Armour. Машина окрашена в жёлто-чёрный цвет, который ассоциируется с новой линейкой одежды, посвященной четырёхкратному чемпиону НБА Стефану Карри. Баскетболист выступает как раз в таких цветах. Компания, в свою очередь, выпустит линейку кроссовок, стилизованную под автомобиль.

В рамках тюнинга Ford GT стал на 50 мм шире, получил массивный задний спойлер и другие аэродинамические элементы, добавляющие силуэту машины спортивности. Также спецверсия «обута» в эксклюзивные 21-дюймовые кованые колёсные диски чёрно-жёлтого цвета.

Под капотом установлен форсированный 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 710 л.с. и 840 Н·м крутящего момента. Для сравнения, мощность обычного агрегата составляет 656 сил, а тяга — 745 Н⋅м. Максимальная скорость увеличилась с 348 до 356 км/ч.

В массовое производство модернизированный суперкар не пойдёт и останется в виде штучного экземпляра. Неизвестно, выйдет ли эта машина когда-нибудь на гоночную трассу, но в маркетинговых мероприятиях производителя спортивной экипировки Ford GT Under Armour будет задействован наверняка.

Главные автопремьеры недели 10 — 16 февраля. Фотогалерея