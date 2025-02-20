Электроседан Jaguar Type 00 замечен на дорожных испытаниях
Концепт «ноль ноль» тестируют на испанских дорогах
Замаскированный прототип электрического седана Jaguar вышел на дороги общего пользования. Нашумевшая новинка британского люксового бренда была замечена на шоссе в Испании. Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал NCars.
Предсерийная модель под названием Jaguar 00 Concept тестируется в камуфляжной плёнке, поэтому разглядеть автомобиль в деталях затруднительно. В общих очертаниях «ноль ноль» соответствует концепту, который был представлен публике в ноябре прошлого года. Седан имеет длинный капот с «заглушкой» на месте радиаторной решётки, низкую линию крыши и короткий задний свес, дверь багажника лишена стекла. Колёса «обуты» в большие 25-дюймовые диски.
Британская компания держит в секрете подробные технические данные о своём первом батарейном автомобиле. Известно только, что запас хода составляет 770 км, а пополнить заряд аккумулятора на 320 км можно всего за 15 минут. Мощность электрической силовой установки в базовой комплектации составляет 550 л.с.
Пока нет информации о том, как скоро новинка поступит в товарное производство. В продаже новый Jaguar должен появиться в 2026 году. Стоимость на данный момент только ориентировочная — от $150 000 до $200 000, что в переводе на рубли составляет 13,5-18 млн.