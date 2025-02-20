Электроседан Jaguar Type 00 замечен на дорожных испытаниях

Концепт «ноль ноль» тестируют на испанских дорогах

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Замаскированный прототип электрического седана Jaguar вышел на дороги общего пользования. Нашумевшая новинка британского люксового бренда была замечена на шоссе в Испании. Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал NCars.

Предсерийная модель под названием Jaguar 00 Concept тестируется в камуфляжной плёнке, поэтому разглядеть автомобиль в деталях затруднительно. В общих очертаниях «ноль ноль» соответствует концепту, который был представлен публике в ноябре прошлого года. Седан имеет длинный капот с «заглушкой» на месте радиаторной решётки, низкую линию крыши и короткий задний свес, дверь багажника лишена стекла. Колёса «обуты» в большие 25-дюймовые диски.

Британская компания держит в секрете подробные технические данные о своём первом батарейном автомобиле. Известно только, что запас хода составляет 770 км, а пополнить заряд аккумулятора на 320 км можно всего за 15 минут. Мощность электрической силовой установки в базовой комплектации составляет 550 л.с.

Пока нет информации о том, как скоро новинка поступит в товарное производство. В продаже новый Jaguar должен появиться в 2026 году. Стоимость на данный момент только ориентировочная — от $150 000 до $200 000, что в переводе на рубли составляет 13,5-18 млн.

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