Стала известна российская стоимость электрического Geely EX5

Новинка будет доступна российским автолюбителям в одной моторной версии и двух комплектациях.

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Китайский автоконцерн Geely раскрыл цены на электрокроссовер Geely EX5 в России. Новинка станет первой батарейной машиной бренда на отечественном рынке.

«Электричка» будет доступна в одной моторной версии: с силовой установкой мощностью 218 л.с. и тяговой батарей с запасом хода до 430 км. Пополнить заряд от 10% до 80% можно будет всего за 28 минут.

Как было анонсировано ранее, «российский» Geely EX5 получит две комплектации, которые будут отличаться размером колёсных дисков, оборудованием мультимедийной системы, функциями активной безопасности и помощи водителю ADAS. В стандартное исполнение включены «зимний» пакет опций, полностью светодиодная оптика, дверные ручки с электроприводом, однозонный климат-контроль, камера кругового обзора и многое другое.

Стоимость электрокроссовера в базовой комплектации Pro составит 4 099 990 рублей, расширенная версия Max обойдётся покупателям в 4 399 990 рублей. Срок начала продаж Geely EX5 в российских автосалонах будет раскрыт позднее.

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