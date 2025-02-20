Tesla Cybertruck отличился на краш-тестах NHTSA

Автомобиль компании Илона Макса превзошёл несколько популярных пикапов.

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Футуристичный пикап Tesla Cybertruck прошёл краш-тесты американского агентства по дорожной безопасности NHTSA. Машина продемонстрировала высокие показатели по всем параметрам, а по одному из них превзошла многие популярные в США и мире модели.

Как следует от отчёта ведомства, в восьми из десяти параметров пикап заработал максимальные пять звёзд. В ходе испытаний Cybetruck прошёл проверку на лобовой и боковой удары, а также на переворот. В частности, машину разогнали до 60 км/ч и направили в барьер, погрузили на специальную тележку и ударили боком о столб на скорости 30 км/ч.

Меньше пяти звёзд Cybetruck заработал за защиту пассажира на переднем сиденье. Причина — при фронтальном ударе не сработали коленные подушки безопасности. Эксперты поставили машине четвёрку по этому параметру, как и за тест на опрокидывание, риск которого при заносе был оценён в 12%.

«Кибертрак» стал далеко не первым пикапом, заработавшим пять звёзд на краш-тестах NHTSA. Наивысшей оценкой могут также похвастать «рабочие лошадки» Chevrolet, Ram и Ford. Но у ни одного другого грузовичка американского производства нет столь низкого риска опрокидывания, как у Tesla, несмотря на только четыре звезды. Флагманские Ram 1500 и Ford F-150 имеют показатель 19%.

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