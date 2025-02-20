Huawei представила «умные» автомобильные фары

Интеллектуальная оптика умеет подавать сигнал о помощи.

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Китайский технологический концерн Huawei анонсировала «умные» автомобильные фары нового поколения. Премьера инновационной технологии состоялась 20 февраля на конференции по запуску новых продуктов, передаёт портал MyDrivers.

Фары взаимодействуют с датчиками и камерами системы автономного вождения ADAS. Анализируя с их помощью объекты вокруг, оптика автоматически подстраивает угол, дальность и яркость света, чтобы не ослепить пешеходов и водителей других автомобилей.

Кроме того, фары имеют так называемый режим светового ковра. В тёмное время суток оптика создаёт проекцию света на полосу движения автомобиля. В момент перестроения фары осветят сначала обе полосы, а после завершения маневра сконцентрируют поток света на новой. Устройство работает на скорости до 120 км/ч.

Самое любопытное — если интеллектуальная камера в салоне обнаружит, что, к примеру, водитель потерял сознание, то автомобиль самостоятельно свернёт на обочину и остановится. Фары перейдут в специальный режим и подадут окружающим сигнал о помощи.

Первым автомобилем, на которую будут установлены инновационные фары, станет роскошный электрический седан Maextro S800. Автомобиль позиционируется как прямой конкурент «европейцев» Bentley, Rolls-Royce и Maybach и поступит в продажу в Китае в течение первой половины 2025 года.

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