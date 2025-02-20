Haval объявил о запуске производства автомобилей в Калуге

Первый автомобиль дочерней марки Great Wall Motor уже сошёл с конвейера.

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Китайский автобренд Haval, входящий в состав концерна Great Wall Motor, расширил свои заводские мощности в России после рекордного 2024 года. Дополнительная сборочная площадка запущена на бывшем предприятии PSA-Mitsubishi в Калужской области, сообщила пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

На конвейер завода в индустриальном парке «Росва» встал новый среднеразмерный кроссовер Haval M6. Прежде эта модель поставлялась на российский рынок напрямую из Китая.

«Первый серийный кроссовер Haval M6 сошёл с конвейера калужского завода 17 февраля», — рассказали в российском подразделении китайского бренда.

Паркетник выпускается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 143 л.с. Коробка передач доступна в двух вариантах: 6-скоростная «механика» и 7-диапазонный «робот». Ожидается, что в продаже M6 российской сборки появится в начале весны.

Дополнительная сборочная линия потребовалась Haval в связи с нехваткой основных мощностей на заводе в Туле. В прошлом году предприятие выпустило 130 тысяч автомобилей и уступило по производству только площадкам российской компании АвтоВАЗ.

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