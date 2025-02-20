В России резко подешевели автомобили Hongqi

Разница в цене достигает 1,7 млн рублей.

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Китайский бренд люксовых автомобилей Hongqi резко снизил цены на свои автомобили, официально продаваемые в России. В зависимости от модели и комплектации машины подешевели на сумму от 300 тысяч до 1,79 млн рублей, согласно обновлённым прайс-листам на официальном сайте.

Так, флагманский бизнес-седан H9 стоит сейчас 6,3 млн рублей вместо прежних 7,7 млн рублей. А электрический кроссовер E-HS9 подешевел сразу на 1,79 млн рублей — до 7,7 млн рублей. Меньше всех, на 300 тысяч рублей, сбросил в цене дорестайлинговый паркетник HS5, который теперь стоит 3,29 млн рублей.

Обновлённые цены на модельный ряд Hongqi в России, базовые комплектации

Кроссовер HS5, дорестайлинговый: с 3 590 000 до 3 290 000 рублей;

Кроссовер HS3: с 3 990 000 до 3 390 000 рублей;

Седан H5: с 4 790 000 до 3 860 000 рублей;

Кроссовер HS5, рестайлинг: С 5 390 000 до 4 590 000 рублей;

Седан H9: с 7 790 000 рублей до 6 300 000 рублей;

Электрокроссовер E-HS9: с 9 490 000 до 7 700 000 рублей;

Резкое изменение цен связано с так называемым сезонным предложением. О том, на протяжении какого срока будет действовать эта акция, не уточняется.

В 2025 году китайский автопроизводитель планирует вывести на российский рынок три новые модели: кроссовер HS7, лифтбек H6 и премиум-седан L1. Также в планах Hongqi — расширение дилерской сети с 34 до 60 автосалонов по всей стране.

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