На бывшем заводе VW в России будут собирать автомобили Tenet

Выпуск будет налажен при содействии китайской компании.

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На экс-предприятии немецкого Volkswagen в Калужской области в ближайшие месяцы начнётся серийная сборка автомобилей нового российского бренда Tenet. Подписание соглашения о производстве состоялось в четверг, 20 февраля, в присутствии губернатора региона Владислава Шапши.

Сборка машин будет осуществляться на главном конвейере завода. В первые месяцы автомобили будут собирать из готовых машинокомплектов, а уже в июле-сентябре планируется выпуск по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

«Серийный выпуск автомобилей начнётся уже во втором квартале», — рассказали в компании AGR Automotive Group (ООО «АГР»), которой принадлежит завод в Калуге и марка Tenet.

Технологическим партнёром «АГР» в производстве машин Tenet выступит неизвестная ранее китайская компания Defetoo. При содействии фирмы из КНР также планируется создать единый центр Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и склад комплектующих.

Не уточняется, какой именно автомобиль встанет на конвейер в Калуге. Судя по опубликованному с завода изображению, это будет перелицованный «китаец» Chery Tiggo 7L. Ранее среднеразмерный кроссовер «засветился» на тизере Tenet.

Стали известны подробности о новом российском автобренде Tenet