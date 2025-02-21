Аэромобиль Model A совершил демонстрационный полёт в Калифорнии

Летающая машина поднимается в воздух до 10 метров и преодолевает 177 км без подзарядки.

© Alef Aeronautics

Американский стартап Aleph Aeronautics испытал свой футуристичный электромобиль Model A на дорогах общего пользования в Калифорнии. Машина умеет летать, и, в отличие от китайских прототипов, не нуждается в отдельном воздушном модуле.

На показанных кадрах в эфире NBC News, машина словно в фантастическом кино поднимается в воздух на 10 метров и облетает автомобиль впереди. Пролетев над препятствием, аэромобиль приземляется и едет дальше на четырёх колёсах.

Model A оборудован электромотором для передвижения по обычным дорогам и имеет отдельную силовую установку с пропеллерами, спрятанными под специальными панелями на корпусе. В обычном режиме езды автомобиль преодолевает на одном заряде 354 км, запас хода в воздухе достигает 177 км.

© скриншот видео Alef Aeronautics

Как заявляют разработчики, освоить управление летающей машиной можно всего за 10-15 минут. На законодательном уровне использование летающих автомобилей уже разрешено в нескольких регионах США, таких как Миннесота и Нью-Хэмпшир.

Товарный выпуск Model A стартует до конца 2025 года. К настоящему моменту Aleph Aeronautics получил уже свыше трёх тысяч предзаказов. Стоимость летающей машины начинается от $300 000 или 26,5 млн рублей по текущему обменному курсу.

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