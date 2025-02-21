В Японии подготовили план по партнёрству Nissan с Tesla

Автопроизводителю из Иокогамы предложили продать долю своего бизнеса США в обмен на инвестиции.

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Японский автоконцерн Nissan Motor после срыва сделки по объединению с Honda активно ищет нового финансового и технологического партнёра. Одним из вариантов является союз с американским производителем электромобилей Tesla, сообщает Bloomberg.

По сведения источников, специальная высокопоставленная группа, в которую вошли бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суги и экс-представитель совета директоров Tesla Хиро Мидзуно, подготовила план действий для Nissan. Они предложили Nissan получить инвестиции со стороны компании Илона Маска в обмен в долю в своих предприятиях в США.

«По мнению группы, Tesla заинтересована в покупке заводов Nissan в Штатах», — рассказал источник.

Nissan отчаянно нуждается в инвесторе, который смог бы стабилизировать финансовое положение компании после сложного 2024 года. Отчёт за 12 месяцев пока не опубликован. Но только в первой половине прошлого года чистый доход концерна упал на 94%. Прогнозируемая операционная прибыль за год составляет $965 млн, что на 70% меньше изначальных расчётов.

Ценные бумаги Nissan подскочили в стоимости на 12% после новостей о потенциальных инвестициях со стороны Tesla и к закрытию торгов на Токийской фондовой бирже остановились на отметке 458,8 иен (270,6 рублей) за актив. Это наивысшая стоимость акций японской фирмы с 24 декабря, когда было объявлено о планах по слиянию с Honda.

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