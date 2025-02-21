Гордон Рамзи купил редкий суперкар Ferrari Daytona SP3

Автомобиль выпущен лимитированным тиражом 599 штук и стоит $2,2 млн.

Гордон Рамзи купил редкий суперкар Ferrari Daytona SP3
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Всемирно известный британский шеф-повар и ресторатор Гордон Рамзи на днях привлёк к себе внимание пешеходов и автомобилистов Лондона. Один из самых богатых людей Великобритании, состояние которого оценивается примерно в $220 млн, проехал по дорогам столицы Соединенного Королевства на своём новом суперкаре Ferrari Daytona SP3, сообщает Autoevolution.

Эта модель является одной из самых редких дорожных машин в мире. Всего будет выпущено 599 экземпляров, причём все автомобили уже распроданы. Минимальная стоимость лимитированного суперкара составляет $2,2 млн или 195 млн рублей.

Рамзи не просто так вывел из гаража свою белую Ferrari Daytona SP3 с номером «25» на кузове, которую приобрёл совсем недавно. Ведущий «Адской кухни» приехал в качестве VIP-гостя на презентацию команд Формулы 1, которая прошла вечером 18 февраля на крытом стадионе O2 Арена в юго-восточной части Лондона.

Среднемоторный суперкар оборудован 6,5-литровым атмосферником V12, выдающим 829 лошадиных сил и тягу 697 Н·м. До «сотни» Ferrari Daytona SP3 разгоняется за 2,8 секунды, 200 км/ч набирает за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Помимо Daytona SP3, в автомобильной коллекции Рамзи есть десяток других суперкаров, таких как LaFerrari Aperta, Ferrari Monza SP2, McLaren 650S и McLaren Senna, Aston Martin DBS Superleggera, Porsche 918 Spyder и ещё несколько моделей Ferrari. Есть у него в гараже также лимитированный внедорожник Land Rover Defender 110 SVX и одноместный спорткар BAC Mono.

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