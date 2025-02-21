Hyundai прокомментировала сообщения о возвращении в Россию

Представитель корейской автокомпании высказался об информации в прессе.

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Автоконцерн Hyundai отреагировал на информацию о планах по возвращению на российский рынок. По сведениям корейских СМИ, в штаб-квартире в Сеуле подумывают над обратным выкупом своих активов в России.

«Корейцы» ушли из нашей страны в 2024 году, продав завод в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс» за символические 10 тысяч рублей. У них есть законная возможность выкупить предприятие, опционное соглашение действительно до конца текущего года. По сведениям источников, окончательное решение в Hyundai примут до автоматического аннулирования опции, а сейчас в компании следят за политической обстановкой.

«После продажи завода мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведётся обсуждения по этому поводу», — прокомментировал представитель Hyundai в разговоре с новостным агентством РИА Новости.

Последние семь лет перед прекращением работы в России, с 2015 по 2021 годы, Hyundai неизменно занимала третье место по продажам новых легковых машин на российском рынке. Больший объём реализации был только у отечественного АвтоВАЗа и другого корейского автопроизводителя Kia.

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