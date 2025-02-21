Dacia построит бюджетный электрокар в рекордно короткие сроки

В Renault заявили о переходе на «китайскую» скорость выпуска автомобилей.

© Dacia

Румынский суббренд, принадлежащий Renault Group, в 2026 году выпустит новый электрический кроссовер. Модель уже находится в разработке, сообщил исполнительный директор французского концерна Лука де Мео изданию Autocar.

Новинка будет относиться к сегменту бюджетных авто и обойдётся покупателю в $18 тысяч или 1,6 млн в переводе на рубли. Но главный предмет для гордости в руководстве Renault не в этом. Машина будет построена в рекордно сжатые сроки — за 16 месяцев.

«Мы перешли на китайскую скорость выпуска и теперь готовы бросить вызов любому конкуренту в мире», — заявил глава Renault.

В Dacia поделились эскизами будущего автомобиля. На рисунке изображён пятидверный хэтчбек с коротким капотом, квадратными формами кузова и большими колесами.

© Dacia

В отличие от другой бюджетной «электрички» Dacia Spring, выпускаемой на заводе Dongfeng в Китае, производство новой машины будет налажено на мощностях Renault в Европе. Технических подробностей пока нет, как и сведений по названию модели.

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