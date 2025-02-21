Tesla отзывает почти 400 тысяч автомобилей

Расследование длиною в полтора года закончилось массовой отзывной кампанией.

© Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Американский производитель электромобилей Tesla объявил об отзыве 380 тысячи проданных машин. Решение принято по итогам расследования, которое длилось с августа 2023 года, передаёт Reuters.

Примерно полтора года назад американское агентство по дорожной безопасности NHTSA обратило внимание на жалобы владельцев седанов Model 3 и кроссоверов Model Y. Одни жаловались на слишком тугое рулевое управление, другие вообще какое-то время не могли повернуть руль. Особенно сильно проблема проявлялась на низких скоростях.

В ходе расследования ведомство пришло к выводу, что проблема заключается в программном обеспечении. Из-за старого ПО электроусилитель руля работал некорректно. А после приложения силы со стороны водителей система, отвечающая за работу устройства, и вовсе уходила в режим перезагрузки, из-за чего рулевое управление в отдельных случаях пропадало полностью.

Информации о ДТП по причине данной проблемы нет.

Неполадка будет устранена посредством обновления. Визит в сервисный центр не потребуется: обновить бортовую электронику можно будет «по воздуху»

Эта отзывная кампания стала для Tesla второй по масштабности с начала 2025 года. В январе американский производитель отправил на принудительный ремонт 239 тысяч автомобилей из-за неисправной камеры заднего вида.

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