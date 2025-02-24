Российские автомобилисты назвали самые необходимые опции в машине

Отечественные автолюбители обращают наибольшее внимание на наличие систем безопасности.

Наиболее востребованными технологиями в автомобиле являются устройства активной и пассивной безопасности. К такому выводу по итогам опроса среди водителей пришли аналитики экосистемы Сбера для автолюбителей и медиахолдинга Rambler& Co.

В опросе приняли участие свыше 55 тысяч человек. Каждый пятый опрошенный, то есть 20%, поставил на первое место системы безопасности. Для 15% важны датчики парковки. Следом идут навигационные системы, важность которых отметили 12% участников исследования. Круиз-контроль набрал 11% голосов, а 10% водителей высказались в пользу электронных ассистентов, таких как система контроля слепых зон, автоматического экстренного торможения (AEB) и удержания в полосе.

Ещё 10% автомобилистов считают важными камеры кругового обзора. Наименьший интерес вызывает опция подключения смартфона к мультимедийной системе автомобиля, за которую проголосовали лишь 7% участников опроса.

Самые востребованные опции среди российских автомобилистов

  • Системы безопасности — 20%;
  • Парктроники — 15%;
  • Встроенные навигационные системы — 12%;
  • Круиз-контроль — 11%;
  • Системы помощи водителю — 10%;
  • Камеры кругового обзора — 10%;
  • Подключение смартфона к мультимедийной системе — 7%.

Оставшиеся 15% поделили между собой системы автономного вождения, опции дистанционного и голосового управления, а также встроенные функции мультимедийной системы для пассажиров.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

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