Россияне высказали своё отношение к беспилотным и летающим машинам

Российские автолюбители назвали самые перспективные технологии.

Каждый шестой российский автомобилист хочет купить гибридную машину и с интересом следит за развитием летающих авто. Об этом сообщили экосистема Сбера для автолюбителей и медиахолдинг Rambler& Co по итогам масштабного опроса. Участие в исследовании приняли 55 тысяч человек.

62% опрошенных назвали технологичность автомобиля одним из главных критериев при покупке. Приобрести транспортное средство с полуэлектрическим двигателем хотят 17% россиян, тогда как полностью электрическую машину готовы купить только 7% респондентов.

Спросили участников опроса и про беспилотные машины. 26% с интересом следят за развитием автономных систем вождения, но пока не уверены в их безопасности. 11% готовы довериться автопилоту уже сейчас.

Наиболее перспективными отечественные автолюбители считают водородные технологии — 21%. На втором месте идут летающие машины, набравшие 17%. Следом расположились системы распознавания водителей (Face ID) и дисплеи дополненной реальности с проекцией на лобовое стекло, собравшие по 12% голосов. Лишь треть опрошенных, 35%, скептически воспринимают технологические новинки в автопроме и не верят, что в обозримом будущем эти разработки получат широкое применение.

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