АвтоВАЗ зарегистрировал два новых названия

В списке наименований появились Yarus и Yashma.

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Российский концерн АвтоВАЗ пополнил список своих товарных знаков, зарегистрировав два новых названия. Наименования появились в открытой электронной базе Федерального института промышленной собственности.

Товарные знаки называются Lada Yarus и Lada Yashma. Марки зарегистрированы по классу автомобилей и пополнили обширный список брендов Волжского автозавода, находящихся запасе.

На сегодняшний день в базе марок АвтоВАЗа есть несколько десятков неиспользуемых наименований, как Fortuna, Azimut, Retiva, Ursus. Буквально на прошлой неделе этот пул пополнился названиями Ariva, Tigris и Parus.

Обычно автопроизводители регистрируют наименования на долгосрочную перспективу, чтобы в дальнейшем было из чего выбрать. Учитывая, что к 2030 году АвтоВАЗ планирует выпустить 12 новых моделей и модификаций, есть вероятность, что в ближайшие годы брендам Yarus и Yashma будет найдено применение.

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