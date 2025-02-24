Японские тюнеры изменили Lamborghini Diablo до неузнаваемости

Модификация под названием Beast кардинально отличается от оригинала.

© Value Progress

Японское тюнинг-ателье Value Progress показало необычную модификацию итальянского суперкара Lamborghini Diablo. От оригинальной модели в экстерьере автомобиля осталось только ветровое стекло, пишет Carscoops.

Премьера модификации, название которой переводится как «Зверь», состоялась на автосалоне в Осаке. Кузов Diablo изменился до неузнаваемости. Передок получил острый нос, похожий на птичий клюв, вертикальные фары и увеличенный сплиттер. Громоздкое заднее крыло по форме похоже на оригами и соединено с крышей. Кроме того, корма имеет бессчисленное количество «жабр» и «плавников».

Спецверсия на целых 570 мм длиннее и на 360 мм шире стандартного Diablo. Габариты составляют внушительные 5030 x 2400 x 1260 мм.

Под капотом установлен 5,7-литровый атмосферный двигатель V12, работающий в связке с механической коробкой передач. Поскольку неизвестно, Diablo какого года выпуска и комплектации была взята за основу, мощность двигателя можно назвать только примерно — от 485 до 595 л.с.

В тюнинг-ателье не уточнили, будет ли уникальный Lamborghini Diablo выставлен на продажу и допустят ли эту удивительную модификацию на обычные дороги.

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