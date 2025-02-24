Редкий и мощный суперкар Ferrari Enzo продают за $4,7 млн

Машина была выпущена в 2004 году и проехала 17 тысяч километров.

© Bernards Exclusives B.V.

Один из лучших суперкаров первой половины 2000-х, родстер Ferrari Enzo выставлен на продажу. Собственник, проживающий в Нидерландах, просит $4,7 млн (414 млн рублей) за 21-летнюю машину, передаёт Autoevolution.

Экс-флагман модельного ряда в Маранелло оснащается атмосферным 6,0-литровым мотором V12 на 660 л.с. и 657 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 6-ступенчатый полуавтомат. С 0 до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость в 350 км/ч.

Выставленный на продажу экземпляр имеет фирменную красную окраску кузова, салон полностью скроен из натуральной кожи чёрного цвета. Как говорится в документации, с момента покупки 21 год назад автомобиль находится в руках одного владельца. Пробег составляет 17 тысяч километров.

Всего с 2002 по 2004 годы было выпущено 400 автомобилей Ferrari Enzo. Иногда этот раритет появляется на вторичном рынке. Средняя стоимость составляет $3,5 млн. Рекордный ценник был зафиксирован в 2023 году: двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо продал суперкар за $5,9 млн.

Латунь и камень: автомобили из необычных материалов