Rox запретил неофициальные поставки своих автомобилей в Россию

Автопроизводитель будет блокировать мультимедийную систему на «серых» машинах.

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Новый китайский автомобильный бренд Rox Motors намерен контролировать «серые» поставки своих машин на российский рынок. Об этом сообщил официальный дистрибьютор марки в нашей стране, компания Sinomach Automobile.

Как говорится в официальном заявлении, при обнаружении автомобиля, непредназначенного для российского рынка, будет заблокирован экран мультимедийной системы и появится рекомендация обратиться к дилерам. Мера будет распространяться на машины, импортированные в Россию с начала 2025 года.

Rox официально вышел на отечественный рынок на прошлой неделе. Первой машиной марки в автосалонах в России стал гибридный внедорожник Rox 01 стоимость от 9,1 до 9,4 млн рублей.

Гибридный премиум-кроссовер Rox 01 поступил в продажу в Росси