Китайский ситикар Wulling за 400 тысяч рублей установил мировой рекорд

Суперкомпактный электромобиль стал бестселлером в своём сегменте.

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Электромобиль Hong Guang Mini EV стал самой продаваемой в мире машиной в сегменте мини-каров. Об этом сообщил портал CarNewsChina со ссылкой на заявление компании.

Суперкомпактная «электричка» поступила в продажу в июле 2020 года и за четыре с половиной года разошлась в количестве 1,5 млн единиц. Это первый в мире ситикар на электротяге, продажи которого достигли такого значения.

Стоимость автомобиля составляет $4730 или 417 тысяч рублей.

«Каждые полторы минуты в мире продаётся одна наша машина», — объявили в Wulling.

Hong Guang Mini EV имеет габариты 2920x1493x1621 мм при колёсной базе 1940 мм. В движение машину приводит электромотор мощностью 27 л.с. и 85 Н·м крутящего момента. Запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составляет 120 или 170 км.

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