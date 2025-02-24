Китайский ситикар Wulling за 400 тысяч рублей установил мировой рекорд
Суперкомпактный электромобиль стал бестселлером в своём сегменте.
Электромобиль Hong Guang Mini EV стал самой продаваемой в мире машиной в сегменте мини-каров. Об этом сообщил портал CarNewsChina со ссылкой на заявление компании.
Суперкомпактная «электричка» поступила в продажу в июле 2020 года и за четыре с половиной года разошлась в количестве 1,5 млн единиц. Это первый в мире ситикар на электротяге, продажи которого достигли такого значения.
Стоимость автомобиля составляет $4730 или 417 тысяч рублей.
«Каждые полторы минуты в мире продаётся одна наша машина», — объявили в Wulling.
Hong Guang Mini EV имеет габариты 2920x1493x1621 мм при колёсной базе 1940 мм. В движение машину приводит электромотор мощностью 27 л.с. и 85 Н·м крутящего момента. Запас хода в зависимости от ёмкости аккумулятора составляет 120 или 170 км.
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