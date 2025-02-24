В Китае рассекретили большой гибридный кроссовер Exeed VX C-DM

Обновлённый полноприводный паркетник представлен официально.

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Китайская марка Chery открыла предзаказ на новую версию флагманского внедорожника VX. Роскошный кроссовер получил гибридную силовую установку и обзавёлся новым дизайном, передаёт CarNewsChina.

От бензинового VX, официального продаваемого в России, новинка отличается чуть большими габаритами. Длина составляет 5010 мм (+40 мм), ширина — 1940 мм, высота — 1800 мм (+12 мм). Расстояние между осями составляет 2900 мм. Салон доступен в вариантах на шесть и семь мест.

Под капотом Exeed VX C-DM установлена 1,5-литровая «турбочетвёрка» в связке с электромотором и 3-ступенчатой гибридной трансмиссией. Привод — только полный. До «сотни» внедорожник разгоняется за пять секунд. Запас хода достигает 1300 км.

Кузов нового VX C-DM отличается большим количеством хромированных деталей на кузове. Радиаторная решётка с вертикальными ламелями заметно выросла в размерах, а задняя оптика получила «перемычку», соединяющую массивные вертикальные фонари.

Минимальная стоимость новинки Exeed — 239 тысяч юаней или 2,8 млн рублей. После выхода на рынок в КНР большой кроссовер появится в продаже и в других странах.

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