Восемь выхлопных труб: представлен уникальный пакет опций для Bugatti Tourbillon

Набор опций обойдётся в 21,5 млн рублей.

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Гибридный среднемоторный спорткар Bugatti Tourbillon станет ещё агрессивнее и «злее». 1775-сильный автомобиль обзаведётся специальным пакетом опций Equipe Pur Sang, который стоит, как новый Porsche, сообщает Carscoops.

В дополнительный набор оформления кузова включены переработанный передний бампер с новой формой воздухозаборников, более обтекаемый сплиттер и подвижный задний спойлер с «плавниками» по бокам. Задний диффузор покрашен под цвет кузова, а снаружи и внутри машина украшена шильдиками Equipe Pur Sang.

Но главная особенность пакета — выхлопные трубы. Если на обычном Tourbillon два патрубка, то на Equipe Pur Sang их восемь! Это рекорд среди всех моделей, когда-либо выпущенных Bugatti.

Неизвестно, изменится ли мощность Bugatti Tourbillon с появлением большего количества выхлопных труб. Обычная версия оснащается атмосферным 8,3-литровым V16 в паре с тремя электродвигателями. Суммарная отдача силовой установки — 1775 л.с.

Стоимость опционального пакета Equipe Pur Sang составит $240 000 или 21,5 млн рублей по текущему курсу. Это дополнение обойдётся дороже нового Porsche 911 GT3, ценник которого начинается от $224 000.

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