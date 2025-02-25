Машины Tesla в Китае получили улучшенный автопилот

Искусственный интеллект адаптировали под местные дороги.

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Компания Tesla адаптировала автопилот на своих автомобилях под китайские дороги. Сообщения об обновление ПО начали поступать владельцам машин в Поднебесной, сообщает Reuters.

Система автономного вождения (FSD) на автомобилях Tesla изначально оказалась непригодна для дорог общего пользования в Китае. Искусственный интеллект был слабо обучен местным правилам дорожного движения и не адаптирован под некоторые особенности. Интенсивность трафика на дорогах в КНР в несколько раз выше, чем в США. А среди участников движения есть самокатчики и велосипедисты, для которых нет отдельной инфраструктуры.

Адаптированный автопилот умеет менять полосу движения, различает сигналы светофора и самостоятельно поворачивает на перекрёстках. Кроме того, камера в салоне машины теперь может следить за состоянием и поведением водителя. Теперь Tesla станет ближе к своим прямым конкурентам в Китае, таким как BYD, Huawei, Xiaomi, которым раньше сильно уступала на рынке из-за отсутствия системы автономного вождения.

В прошлом году компания Илона Маска продала в Китае около 650 тысяч автомобилей, обновив личный рекорд в Поднебесной. Доступные на местном рынке кроссовер Model Y и седан Model 3 выпускаются на гигафабрике Tesla в Шанхае.

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