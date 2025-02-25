BMW выпустила спецверсию M4 в честь Валентино Росси

Автомобиль будет выпущен тиражом 99 экземпляров.

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Немецкий концерн BMW подготовил уникальную модификацию спортивного купе M4. Новинка понравится поклонникам знаменитого гонщика Валентино Росси, ведь именно в его честь подготовлена эта спецверсия.

Росси известен как семикратный чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP. После завершения карьеры на двух колёсах в 2022 году итальянец по прозвищу «Доктор» перешёл в автогонки, где выступает как раз за BMW. Буквально несколько недель назад он вместе с напарниками по заводской команде занял второе место в престижном марафоне «12 часов Батёрста».

M4 CS Edition VR46 построена в честь 46-летия легендарного чемпиона. По бокам изображён номер 46, под которым Валентино участвует в гонках всю карьеру. Окантовка решётки радиатора, тормозные суппорты, одна спица на каждом колесе и крыша получили полосу неоново-жёлтого цвета, который является неотъемлемым элементом дизайна экипировки Росси. Кроме того, на крыше есть автограф гонщика.

Технически купе не отличается от оригинального M4 CS. Под капотом установлен 3,0-литровый битурбированный V6, выдающий 543 л.с. За переключение передач по-прежнему отвечает 8-ступенчатый «автомат», работающий в паре с полным приводом xDrive. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, максимальная скорость искусственно ограничена на отметке 302 км/ч.

Всего будет выпущено 92 экземпляра M4 CS Edition VR46. Автомобили доступны в двух цветовых гаммах: синий металлик и синий перламутровый металлик. Стоимость — $155 000, что на $31 500 дороже базового M4 CS. В эту сумму входит не только покупка машины, но и визит на гоночное ранчо Росси в Тавулье и поездка по трассе в Мизано.

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