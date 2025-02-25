Lixiang показала первые изображения электрического внедорожника Li Auto i8

Первый электрокроссовер китайского бренда готов к дебюту.

© Lixiang

Китайский автомобильный бренд Lixiang готовится к дебюту своего первого электрокроссовера и продемонстрировал первые официальные изображения новинки. Полноразмерный паркетник под названием Li Auto i8 займёт место флагмана, передаёт CarNewsChina.

До сих пор Lixiang специализировалась в основном на выпуске гибридных автомобилей. В прошлом году компания попробовала выйти в сегмент «электричек» с минивэном Mega. Но из-за высокой стоимости и неудачного дизайна машина не снискала успеха среди автолюбителей. За 11 месяцев с выхода на рынок автомобиль был продан в количестве 7856 штук, что составило 1,5% от всего годового объёма продаж Lixiang.

Li Auto i8 унаследовал некоторые черты дизайна Mega, как наклонная линия капота, светодиодная полоса под капотом и фары, вмонтированные в передний бампер. При этом передние крылья, бампер и капот не такие угловатые, как на первой электрической модели марки. Сзади внедорожник больше похож на гибрид Li L9: такие же широкие колёсные арки и единая светодиодная полоса фонарей.

Салон по примеру других моделей Lixiang блоком из двух 15,3-дюймовых экранов Классический приборной панели нет, и вместо неё имеется проекционный дисплей на лобовое стекло и узкий сенсорный экран на руле.

Дебют Li i8 изначально планировался на 2024 году, но после неудачи с минивэном Mega компания скорректировала планы. Точная дата начала продаж и стоимость электрокроссовера пока анонсированы.

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