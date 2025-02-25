В России будут объединять два дорожных знака в один

На российских дорогах станет меньше табличек и указателей.

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С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся дорожные знаки с двойным обозначением. На одном щите будут объединены разные информационные таблички, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ в базе данных Ростандарта.

Так, например, на щите с предупреждением о «лежачем полицейском» будет прописана рекомендуемая или установленная минимальная скорость. А на знаке «Парковка» будет указан разрешённый способ постановки транспортного средства на стоянку. Сейчас знаки с подобными обозначениями устанавливаются на одной опоре, но в виде двух отдельных табличек.

Кроме того, на перекрёстках в отдельных населённых пунктах больше не потребуется знак «Стоп-линия», будет достаточно дорожной разметки. При этом само обозначение на информационном щите может как быть вертикальным, так и горизонтальным.

Сейчас в ПДД РФ прописаны 240 основных дорожных знаков и 50 дополнительных. Ожидается, что с введением нового стандарта табличек и указателей на дорогах станет меньше. Это позитивно скажется на безопасности дорожного движения, так как при нынешнем избытке знаков на улицах города водители зачастую отвлекаются от управления транспортным средством.

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