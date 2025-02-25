С аукциона уйдёт редкий спорткар De Tomaso Pantera 90 Si

Уникальная модель итальянской марки выставлена на продажу.

© Gorge Guasso/Sotheby's

28 февраля на торгах RMSothebys в Майами будет продан уникальный De Tomaso Pantera 90 Si. Одна из самых редких версий итальянского спорткара была выпущена в 1991 году в количестве 38 штук.

Pantera 90 Si стала последней моделью в линейке, существовавшей с 1970-го по 1993-й. Отличительной особенностью этой модификации является удлинённый кузов, разработанный Марчелло Гандини, одним из величайших дизайнеров в истории мировой автоиндустрии. Под капотом установлен 5,0-литровый атмосферник V8 мощностью 305 л.с.

Кроме того, компания Алехандро де Томазо переделала подвеску, усовершенствовала ходовую часть. Были модернизированы и тормоза, которые оснастили вентилируемыми дисками Brembo, как на Ferrari F40.

На аукцион выставлен De Tomaso Pantera 90 Si жёлтого цвета. Пробег по меркам 34-летнего автомобиля небольшой — 18 763 км. Стоимость лота составляет от $150 000 до $200 000, что в переводе на рубли равно 13-17,5 млн.

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