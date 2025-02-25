Стали известны варианты названия первого электрокроссовера Bentley

Оба названия имеют интересную отсылку.

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Британский производитель люксовых автомобилей Bentley зарегистрировал два варианта наименования своего электрического кроссовера. Об этом сообщил портал CarMoses, изучив открытую базу данных европейской патентной организации.

Bentley запатентовала за собой названия Mayon и Barnato. Первое наименование является отсылкой к действующему вулкану «Майон» на Филиппинах. Второе – дань уважения автогонщику Вульфу Барнато, трижды выигравшему «24 часа Ле-Мана» за рулём Bentley в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века.

В 2026 году состоится дебют электрического кроссовера Bentley, и, скорее всего, новинка получит одно из этих наименований. Технических подробностей пока мало. Известно только, что базироваться автомобиль будет на электрической платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой бортовой системой. На этой «тележке» построены Audi Q6 e-tron и Porsche Macan.

В модельном ряду Bentley уже есть несколько электрифицированных машин, но это гибриды: кроссовер Bentayga, седан Flying Spur S, купе Continental GT S и кабриолет Continental GTC S. Mayon/Barnato станет первой полностью электрической моделью в линейке британской компании. Дорожные испытания паркетника уже начались.

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