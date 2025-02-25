Российский авторынок остался в пятёрке европейского рейтинга

Россия заняла пятое место в Европе по продажам машин в январе.

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Российский автомобильный рынок остаётся в числе крупнейших в Европе. По итогам января больше машин было продано только в четырёх странах, подсчитал «Автостат».

Объём реализации новых легковых автомобилей в нашей стране за первый месяц 2025 года составил 89 072 единиц. Это на 11% больше в сравнении с прошлым годом — и пятый показатель в европейском рейтинге. Впереди только Германия с результатом 207 640 штук, Великобритания (139 345), Франция (133 731) и Италия (114 673)

Россия остаётся в тройке пятёрке авторынков Европы с июля 2023 года, то есть 19-й месяц подряд. Следом в рейтинге располагается Испании с большим отставанием в 17 тысяч автомобилей (72 322 штук). Так с высокой вероятностью в ближайшие месяцы российский рынок продолжит эту серию.

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