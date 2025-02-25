Глава АвтоВАЗа о возвращении Renault в Россию: «цена входа» точно не будет равна 1 рублю

Обратной продажи акций за символический 1 рубль не будет, предупредил Максим Соколов.

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Французская компания Renault не сможет бесплатно вернуть себе пакет акций АвтоВАЗа, если решит вернуться в Россию и возобновить сотрудничество с тольяттинским автогигантом. Об этом заявил глава российского концерна Максим Соколов на встрече с прессой 25 февраля.

По словам топ-менеджера, после ухода «французов» с отечественного рынка государство и само предприятие вложили около 85 млрд рублей инвестиций в обновление мощностей и производство. Ещё 45 млрд рублей будет направлено в течение 2025 года.

«Эти инвестиции надо будет возвращать. «Цена входа» точно не будет равна «цене выхода» в 1 рубль. В любом случае пока говорить об этом ещё рано», — приводит слова Соколова газета «Известия».

Глава компании добавил, что АвтоВАЗ не получал каких-либо документов от бывших партнёров. С разговорами об их потенциальном возвращении концерн знаком только по недавнему публичному заявлению исполнительного директора Луки де Мео.

В мае 2022 года Renault продала все свои 67,6% акций российского концерна Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Сумма сделки составила символический 1 рубль.

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