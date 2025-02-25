Производителей электромобилей обвинили в обмане покупателей

Вокруг Tesla, BYD, Volkswagen и Stellantis разгорается скандал.

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Четыре крупнейших мировых автопроизводителя оказались под следствием в Италии. Компании обвиняются в предоставлении клиентам ложных сведений по дальнобойности своих электромобилей, передаёт Carscoops.

Расследование было инициировано итальянским антимонопольным ведомством (AGCM). В числе подозреваемых оказались BYD, Stellantis, Tesla и Volkswagen. На прошлой неделе в их подразделениях в Италии прошли обыски при содействии финансовой полиции.

«По мнению ведомства, автопроизводители дают потребителям общую и иногда противоречивую информацию о запасе хода своих электрических машин. При этом они не предоставляют полную и чёткую информацию о снижение ёмкости тяговой батареи по мере эксплуатации», — пишет источник.

BYD, Volkswagen и Tesla ситуацию пока не прокомментировали. В Stellantis уверены в своей невиновности и заявляют, что расследование подтвердит их открытость и честность в работе с клиентами.

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