В России хотят запретить повышение стоимости такси с детским креслом

Депутаты предложили запретить надбавку за детское кресло.

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Российским таксопаркам могут на законодательном уровне запретить брать дополнительную плату с пассажира с ребёнком. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму РФ.

Авторы инициативы, депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду», отметили, что разница в стоимости поездки на такси с детским креслом и без него отличается на 15%. Предложено запретить любые подобные надбавки и коэффициенты за поездку с удерживающим устройством для перевозки маленьких пассажиров.

«Такси является одним из доступных видов городского общественного транспорта и позволяет семьям с детьми доехать до поликлиники, детского сада, школы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эксперты сомневаются, что инициатива сработает. Во-первых, потребуется госрегулирование поездок по «детскому» тарифу, что невозможно, учитывая ежедневное количество таких заказов по всей стране. А во-вторых, есть риск, что перевозчики в обход ограничений повысят стоимость проезда для остальных категорий пассажиров.

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