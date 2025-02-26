В Китай начали поставлять обновленную Tesla Model Y

Обновленная Tesla Model Y под названием Juniper начала поставляться в Китай с 26 февраля. Об этом сообщает Carnewschina.com со ссылкой на официальное заявление американской компании.

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Tesla начала продажи специальной версии модели Y по цене от 263 500 до 303 500 юаней (от 36 350 до 41 875 долларов США). В Китае 10 января состоялась официальная презентация обновленной версии электромобиля Tesla Model Y. А 17 февраля стартовало серийное производство этой модели в стране. Спустя девять дней начались поставки электромобиля по всей территории страны. Таким образом, с момента презентации до начала поставок прошло 47 дней.

Изначально поставки Tesla Model Y должны были начаться в марте. Однако шанхайской гигафабрике Tesla удалось начать серийное производство обновленного внедорожника раньше. Таким образом, начало поставок было перенесено на конец февраля.

В новой модели Tesla Model Y используется инновационный дизайн передней части автомобиля с тонким светодиодным блоком ходовых огней. Благодаря этому коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,22 Кд. Это позволяет автомобилю преодолевать большее расстояние без дозаправки и обеспечивает более плавную и тихую езду. Размеры обновленной модели Y составляют 4797 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1624 мм в высоту. Колесная база — 2890 мм.

В салоне Tesla Model Y установлен сенсорный экран диагональю 15 дюймов. На рулевой колонке расположен индикатор поворота. Новая модель Y отличается люком в крыше с серебристым покрытием и 16 динамиками. Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях составляет 2130 литров.

Tesla Model Y использует архитектуру 400V. В базовой комплектации автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 220 кВт (295 л.с.) на задней оси, который обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды. Аккумуляторная батарея LFP, разработанная CATL, имеет емкость 62,5 кВт·ч. Запас хода составляет 593 км в условиях CLTC.

Tesla Model Y AWD оснащена двумя электродвигателями: 194 кВт (260 л.с.) на задней оси и 137 кВт (184 л.с.) на передней. Суммарная мощность этого электрического кроссовера составляет 331 кВт (444 л.с.). Автомобиль питается от трехъядерной батареи NMC емкостью 78,4 кВт·ч, разработанной LG. На одном заряде Tesla Model Y AWD может проехать до 719 км.