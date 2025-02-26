BYD представила новый электромобиль Qin L EV

Компания BYD в минувший вторник опубликовала официальные фотографии своего электромобиля Qin L. Эта модель оснащена интеллектуальной системой вождения God`s Eye C (DiPilot 100), сообщает Carnewschina.com.

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BYD Qin L EV представляет собой автомобиль, дизайн которого выполнен в соответствии с новейшими тенденциями. Серия «Dragon Face» стала основой для создания уникального облика этой модели. Отличительной особенностью дизайна передней части автомобиля является символ «Qin», который выгравирован в центре хромированной декоративной пластины. Треугольные фары и закрытая решетка радиатора гармонично дополняют образ машины.

В нижней правой части задней панели находится God's Eye («Глаз Бога»), который работает с помощью 29 датчиков. Они поддерживают интеллектуальную навигацию на высоких скоростях и функции парковки.

Система от BYD состоит из трех компонентов: God`s Eye A (система оснащена тремя лидарами, в основном используемыми для высококлассных брендов), God`s Eye B (оснащена 1-2 лидарами, в основном используемыми для моделей стоимостью 200 000 юаней) и God`s Eye C (состоит только из камер, в основном используется для моделей стоимостью менее 200 000 юаней).

Производительность Qin L EV обеспечивается двигателем с мощностью 110 кВт (148 л.с.) или 160 кВт (215 л.с.). Заявленный запас хода по WLTC составляет 470 км и 545 км.