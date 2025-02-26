Появились первые фото обновленного Tank 300

Обновленный Tank 300 впервые заметили у официального дилера в Китае. Подробные снимки автомобиля 2025 модельного года опубликовал портал «Китайские автомобили».

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26 февраля компания Great Wall Motor организует в Китае публичный тест-драйв обновленного Tank 300. Ожидается, что опробовать можно будет сразу три версии внедорожника: с бензиновым двигателем, дизельным и с гибридной установкой Hi4-T. В честь этого бренд Tank опубликовал первое официальное изображение обновленного авто, однако в соцсетях уже появились снимки машины от местных жителей, заметивших ее на улице.

Согласно фото, Tank 300 не претерпел ощутимых внешних изменений, за исключением окраски — заснятый вариант покрашен в песочный цвет. При этом слегка изменились габариты — 4750 (4775) х 1930 х 1903 (1927) мм против 4760 х 1930 х 1903 мм у старой модели. Колесная база не претерпела изменений, как и клиренс в 224 мм. Глубина преодоления брода тоже осталась прежней — до 700 мм.

Основные новшества можно увидеть в салоне. Внутри появился двухспицевый руль, а вместо двойного моноблока — отдельная приборная панель и центральный экран управления. Ниже последнего разместились прямоугольные дефлекторы обдува и панель с физическими клавишами. Предположительно, они будут отвечать за настройки климат-контроля.

Рычаг переключения передач теперь находится на рулевом колесе. Разделительный тоннель, где раньше находился рычаг, содержит кнопки управления режимами движения и подогревом передних сидений, беспроводную зарядку и скрытую нишу. Сами кресла и интерьер отделаны более качественными материалами.

Отметим, что представители Great Wall Motor пока не раскрыли информацию о характеристиках двигателей Tank 300. Однако по данным каталога китайского министерства промышленности, обновленную версию будут оснащать 2-литровым бензиновым мотором на 227 л. с. и 387 Нм крутящего момента, или же 2,4-литровым дизелем с мощностью 186 л. с. и 387 Нм. Оба двигателя работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Основой гибридной версии стала система Hi4-T. В ее основу лег 2-литровый турбированный мотор, выдающий 252 л. с. при 385 Нм крутящего момента. Электродвигатель имеет мощность в 163 л. с. при 400 Нм крутящего момента. Работает система в паре с 9-ступенчатым «автоматом».