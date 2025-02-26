Эксперимент по проверке ОСАГО через камеры предложили перенести

Минфин РФ предложил сдвинуть срок начала эксперимента по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер с 1 марта на 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

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По данным РСА, при согласовании эксперимента «возникли вопросы», которые требуют дополнительного обсуждения и времени. В союзе подчеркнули, что не являются непосредственным участником технологического процесса, однако считают важным проведение испытаний в полной мере.

Сам проект в РСА назвали социально значимым — он поможет защищать права потерпевших от действий водителей без страховки, а также способен стать «индикатором законопослушности гражданина». Отмечается, что от 7 до 10% автомобилистов все еще ездят без полиса, а в случае ДТП остальным его участникам приходиться самостоятельно добиваться возмещения ущерба.

Напомним, что изначально эксперимент должен был продлиться в течение 12 месяцев. Водителям без ОСАГО будут отправлять предупреждения через сервис государственных услуг. Глава РСА Евгений Уфимцев отмечал, что тестирование необходимо для того, чтобы проверить работу системы и дать время водителям подготовиться к изменениям. В случае успешных испытаний она заработает в полную меру, а автомобилистам начнут приходить штрафы.

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