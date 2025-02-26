FAW Hongqi начал продажи нового бюджетного седана Tiangong 05

Китайский бренд FAW Hongqi стартовал продажи нового электрического седана Tiangong 05. Как сообщает CarNewsChina, бюджетная модель по цене от 159 до 185 тысяч юаней (от 1,8 до 2,2 млн рублей) призвана улучшить положение электромобильного подразделения бренда на внутреннем рынке Китая.

© FAW Group

Машина построена на платформе 400V — она предполагает использование одного электродвигателя на задней оси мощностью 210 кВт (282 л.с.). В базовой версии предлагается батарея на 62 кВт*ч, обеспечивающая запас хода до 550 км. У более дорогих комплектаций — батарея на 85 кВт*ч с запасом хода до 750 км. Оба типа аккумуляторов можно зарядить до 80% за 20 минут.

Внешне Tiangong 05 схож со своими предшественниками. Производитель избавился от фар в форме цифры «7», сделав их облик более острым. На переднем бампере имеются воздухозаборник и радар. Задние фонари выполнены в форме буквы «Y», а двери оснащены выдвижными ручками. Габариты машины составляют 4820 х 1915 х 1480 мм, колесная база — 2900 мм.

Центральная консоль оснащена 15,6-дюймовым дисплеем и двухспицевым рулевым колесом. Согласно последним тенденциям, рычаг переключения передач установлен за рулем. При этом у Tiangong 05 нет привычной приборной панели — ее роль играет 60-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности. В центральном туннеле имеется беспроводная зарядка и большое скрытое пространство для хранения.

Еще одно заметное новшество — интеллектуальная система вождения L2.9. Собственная разработка бренда имеет функцию Navigation On Autopilot (NOA) в городах и на шоссе, благодаря которой машина может двигаться автономно. Также в Tiangong 05 встроили китайскую нейросеть DeepSeek AI, которая поддерживает управление голосом и жестами.

Напомним, что Hongqi начала развивать свое электромобильное подразделение Hongqi New Energy с 2023 года. Согласно первоначальным заявлениям, оно должно было выпустить 15 электромобилей, однако первая модель EH7 оказалось неудачной. Машина предлагалась по цене от 229 до 309 тысяч юаней (от 2,7 до 3,6 млн рублей). С марта 2024 года в Китае было продано всего 5,7 тысяч машин — для внутреннего рынка это слабый результат. Таким же образом дела обстоят и с внедорожником Hongqi Tiangong 08. Вероятно, медленные продажи подтолкнули бренд к выпуску более дешевого седана.