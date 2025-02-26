В США составили топ-10 автоновинок 2025 года

Американский журнал Consumer Reports составил список лучших новых автомобилей, которые можно приобрести в 2025 году. Как сообщает USA Today, в топ лучших машин вошли Nissan Sentra, Subaru Crosstrek и Subaru Forester.

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Как отмечает USA Today, новый рейтинг демонстрирует, что надежный автомобиль можно приобрести за относительно небольшую цену. Средняя цена нового автомобиля в США в январе составила 48 641 доллар (4,2 миллиона рублей), что на 1,3 процента больше, чем в январе 2024-го. Однако в рейтинг Consumer Reports вошли несколько моделей, стоимость которых начинается от 21 590 долларов (1,9 миллиона рублей).

Еще одна тенденция рейтинга - гибридные автомобили. В 2025 году гибриды представлены в шести из десяти позиций списка.

Nissan Sentra

По оценке Consumer Reports, малолитражный автомобиль Nissan Sentra предлагает относительно просторный салон, отличную управляемость, хорошую экономию топлива и больше функций безопасности, чем некоторые его более дорогие конкуренты.

Начальная рекомендованная розничная цена в США - 21 590 - 25 285 долларов в зависимости от комплектации.

Subaru Crosstrek

В Consumer Reports отметили хорошую экономию топлива компактного внедорожника Subaru Crosstrek, его высокий дорожный просвет и стандартный полный привод. Это делает его подходящим как для поездок по городу, так и для «приключений на природе». Эксперты обратили внимание на удобные элементы управления и удобные сиденья авто.

За исключением базовой комплектации, имеющей более слабый двигатель мощностью 152 лошадиных силы, все остальные комплектации предлагают более «резвый» 182-сильный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Начальная рекомендованная розничная цена в США - 25 810-32 610 долларов.

Subaru Forester

В Consumer Reports назвали новый компактный внедорожник Subaru Forester практичным выбором и отметили редизайн модели, предлагающий более тихий салон и больше грузового пространства. Начальная рекомендованная розничная цена в США - 29 995-40 295 долларов.

Toyota Camry

Новую Toyota Camry, автомобиль среднего размера, в Consumer Reports сочли удобным и практичным вариантом. Седан, который теперь можно купить только в гибридной версии, отличается плавным ходом. Цены на новую Toyota Camry варьируются от 28 700 до 34 900 долларов в зависимости от комплектации.

Ford Maverick/Maverick Hybrid

В Consumer Reports отметили, что цена, интерьер и маневренность Maverick обеспечили ему место в списке 2025 года. Маленький пикап предлагает «приличное пассажирское пространство». Он оснащен 250-сильным турбированным двигателем в базовой модели, а его 191-сильная гибридная версия - это «лакомый кусочек», считают эксперты. Стоимость - 26 995-40 350 долларов.

Также в топ-10 Consumer Reports вошли экономичный внедорожник Toyota RAV4 PHEV, среднеразмерный внедорожник Toyota Highlander Hybrid, электромобиль Tesla Model Y, компактный внедорожник класса люкс Lexus NX350h/450h+ и среднеразмерный внедорожник BMW X5/X5 PHEV.

Авторейтинг Consumer Reports составляется по итогам ежегодного тестирования примерно 50 новых машин. Каждый автомобиль приобретается анонимно в дилерских центрах, после периода обкатки (три тысячи километров) эксперты журнала проводят более 50 тестов. Опросы надежности и удовлетворенности от владельцев авто также учитываются в анализе.