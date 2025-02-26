Chevrolet Corvette превратили в истребитель с реактивными двигателями

Портал Motor1 рассказал о новом проекте европейской компании Mxtrem Automobili, решившей превратить спортивный автомобиль C8 Corvette в «аналог истребителя». Стартап показал концепт проекта Maverick, который представляет собой Corvette «с хвостовыми плавниками истребителя F-18 и фальшивыми соплами реактивных двигателей».

© Mxtrem Automobili

Как отмечает Motor1, пресс-релиз Mxtrem лишен подробностей. Компания называет свой Maverick «суперкаром с крыльями, большими реактивными двигателями и ракетами, которым позавидовал бы даже Джеймс Бонд».

По данным Motor1, каждый автомобиль планируется производить исключительно под заказ в соответствии с конкретными вкусами покупателя. Стартап обещает «ощущения как от реактивного истребителя» и в салоне авто, где вместо рулевого колеса установят штурвал. Центральная консоль концепта получила красный тумблер, красный циферблат и даже нечто похожее на джойстик авиасимулятора.

В Mxtrem Automobili утверждают, что всего будет произведено 12 Maverick, и первые несколько слотов сборки уже заняты. Первые поставки клиентам запланированы на декабрь 2025 года, но пока у компании нет даже прототипа. Его обещают представить в мае. На сайте есть форма, которую могут заполнить потенциальные покупатели Maverick, но в Motor1 усомнились, что «дорожный реактивный истребитель» когда-либо увидит свет.