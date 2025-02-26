Электромобили набирают популярность: большинство американцев не вернутся к ДВС

Купившие электромобиль американцы готовы снова купить электрокар при смене машины. Согласно результатам нового исследования маркетинговой компании J.D Power, об этом заявили 94% водителей. При этом только 1,2% опрошенных автомобилистов собираются вернуться к моделям с двигателями внутреннего сгорания.

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Отмечается, что вместе с этим растет и удовлетворенность автомобилистов электромобилями. Средний показатель в премиум-классе составил 756 очков из 1000 (750 в прошлом году), а в массовом рынке он вырос с 717 до 725 очков.

«Очевидно, что как только потребители перейдут на электромобили, они, скорее всего, сохранят приверженность этой технологии», — заявил исполнительный директор направления электромобилей в JD Power Брент Грубер.

При этом аналитики не ожидают роста доли электромобилей в продажах — по их мнению, он останется на уровне 9,1%. На это влияют политические факторы. В частности, администрация президента США Дональда Трампа уже решила отказаться от финансирования развития сетей зарядных станций, а сенаторы-республиканцы предлагают отменить налоговую льготу при покупке EV. Кроме того, не исключено введение пошлин на импортные модели.

Также эксперты отмечают изменения в структуре распространения электромобилей. Если раньше абсолютным лидером была Калифорния, то теперь рост продаж отмечается в Нью-Йорке, Флориде и Колорадо. Это говорит о росте интереса к моделям на электродвигателях за пределами традиционных для этого вида транспорта штатов.