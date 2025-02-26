Kia оснастит электромобиль EV4 функцией имитации переключения передач

Корейский автопроизводитель Kia намерен оснастить кроссовер EV4 имитацией механической коробки передач, чтобы помочь водителям с переходом на электроавтомобили. Об этом пишет The Truth About Cars.

© KIA

Все версии нового электромобиля EV4 получат систему, аналогичную той, что используется в Hyundai Ioniq 5 N. Водители смогут «переключать» передачи с помощью подрулевых лепестков, а программное обеспечение автомобиля будет регулировать мощность, имитируя работу двигателя внутреннего сгорания.

Функция имитации переключения передач изначально планировалась только для особо мощных моделей, но компания решила распространить ее на всю линейку EV4, рассчитывая, что это поможет покупателям легче адаптироваться к вождению электромобиля.

"Еще одна функция Ioniq 5 N - имитатор ограничителя оборотов - будет доступна в конфигурациях EV4, ориентированных на максимальную производительность. Она изображает звук двигателя на предельных оборотах", - говорится в статье.

Ожидается, что такая система появится в моделях в спортивном исполнении GT.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи автомобилей под новой маркой Solaris. Бренд создала российская компания AGR Automotive. Именно она теперь владеет заводом Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Теперь Solaris — модели, которые производили на предприятии до 2022 года.