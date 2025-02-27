В России появилось приложение для владельцев Avatr 11

Автомобильный бренд премиум-класса Avatr запустил в России официальное мобильное приложение для владельцев AVATR 11, позволяющее удаленно управлять электрокаром со смартфона. Об этом сообщается на официальном сайте автомобильного бренда Changan.

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Приложение на русском языке появилось в App Store и RuStore. Все поставляемые в Россию AVATR 11 оснащаются активной сим-картой. Скачавшие официальное приложение владельцы авто смогут сразу же использовать цифровые функции без дополнительных настроек.

Приложение позволяет дистанционно активировать и регулировать климат-контроль в AVATR 11, открывать/закрывать двери, окна и багажник, а также задействовать функцию дистанционной парковки. Кроме того, приложение способно заменить традиционный ключ - благодаря этому водителю не требуется иметь при себе брелок.

При получении AVATR 11 у дилера владелец авто также получает мастер-аккаунт для управления цифровыми возможностями. Доступ к мастер-аккаунту можно передавать другим пользователям - к примеру, чтобы машиной временно мог управлять член семьи или друг. Владелец авто может ограничивать набор доступных функций и время управления для других пользователей.

Avatr 11 - среднеразмерный электромобиль-кроссовер, с 2022 года выпускаемый китайской компанией Changan. Стоимость базовой комплектации авто в России (задний привод с одним электромотором, 313 лошадиных сил, 370 Нм) составляет 6,95 миллиона рублей. Запас хода электромобиля на одной зарядке составляет 575 километров.