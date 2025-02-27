Завод Saab снова заработает в Швеции: какие автомобили будут выпускать

Британский автопроизводитель AC Cars объявил о переносе сборки AC Cobra на бывший завод Saab в шведском Тролльхеттане, чтобы справиться с растущим спросом на автомобили. Об этом пишет The Drive.

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По данным издания, британская компания заключила соглашение со шведской фирмой T-Engineering, основанной в 2011 году бывшими инженерами Saab и принадлежащей китайской Dongfeng. Перенос сборки в Швецию в AC Cars объяснили масштабным расширением производства из-за высокого спроса.

«Сделка с T-Engineering также дает AC Cars доступ к бывшим научно-исследовательским и опытно-конструкторским объектам Saab для проектирования будущих моделей и к испытательному треку, расположенному рядом с заводом», - отмечается в статье.

Несмотря на то, что производимые компанией Ace и Cobra имеют сходство со своими предшественниками 1950-х и 1960-х годов, по сути, это совершенно новые модели.

AC Cobra GT оснащена 5,0-литровым V8 Ford мощностью 663 л.с. и предлагается с шестиступенчатой механикой или десятиступенчатым автоматом. Цена спорткара начинается от 285 000 фунтов стерлингов (около 31 млн рублей).

Ace же оснащается либо 2,3-литровой турбочетверкой от Ford Focus ST, либо электрической трансмиссией. Эта модель по-прежнему будет производиться в Англии.

Ранее Еврокомиссия обосновала необходимость антикитайских пошлин на автомобильном рынке Европы. Под наибольший удар попал госконцерн SAIC: его электромобили MG облагаются пошлиной в 37,6%. Европейские чиновники объяснили такое решение всесторонней помощью со стороны правительства КНР, доходящей до 34,4% себестоимости машин. Концерну Geely установили пошлину в 19,9%, а BYD — 17,4%.