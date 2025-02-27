СберАвто внедрил искусственный интеллект

В СберАвто появилась уникальная для рынка разработка - искусственный интеллект, который анализирует запросы и подбирает подходящую для пользователя машину, не только экономя время клиента, но и позволяя получить максимум информации для принятия решения о покупке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Рамблера».

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ИИ-помощник интегрирован в поисковую строку на главной странице СберАвто. Он позволяет оставить в прошлом поиск по фильтрам при выборе машины, учитывая контекст запроса и предоставляя максимальное количество необходимой пользователю информации.

В частности, искусственный интеллект может проконсультировать по техническим характеристикам автомобиля, рассказать подробнее об интересующей модели и порекомендовать статьи и обзоры, а также сопроводить по этапам покупки.

При этом с ИИ-помощником можно общаться так же легко и естественно, как и с живым человеком. Для уточнения запроса он задаст дополнительные вопросы, чтобы понять потребности пользователя и предоставить наиболее полный и исчерпывающий ответ.

Инновационная для рынка разработка, сочетающая поиск объявлений и информацию о моделях авто в одном интерфейсе, постоянно обучается. Команда расширяет базу знаний ИИ-помощника, а также работает над развитием мультимодальности, которая позволит понимать не только текст, но и изображения или голосовые сообщения, пояснил генеральный директор СберАвто Илья Федорченко.

«Мы стремились создать полностью функционального, масштабируемого ИИ-помощника по подбору и покупке авто, который обеспечивает качественный клиентский опыт. И мы не останавливаемся на достигнутом!» - заметил он.

По словам директора дивизиона «Авто» Сбербанка Натальи Русовой, вся экосистема Сбера для автолюбителей, частью которой стал ИИ-помощник, призвана «помочь клиенту быть всегда за рулем – комфортно, выгодно, с удовольствием». При этом комфорт начинается уже с момента выбора машины.

«Этот процесс должен приносить радость, и Сбер как технологический лидер обладает всеми передовыми инструментами для трансформации клиентского опыта», - заявила она.

В СберАвто можно приобрести или продать автомобиль, заказать независимый осмотр и доставку авто прямо к дому, оформить кредит и страховку, а также организовать техобслуживание. И все это – не выходя из дома. В экосистему входят как сам Сбер, так и каршеринг Ситидрайв, сервис для покупки, обслуживания и продажи авто СберАвто и другие надежные компании, давно существующие на рынке.