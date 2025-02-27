Дизайнер Mercedes-Benz предсказал, что ИИ отнимет у него работу через 10 лет

Главный дизайнер Mercedes-Benz Гордон Вагенер считает, что искусственный интеллект (ИИ) заменит дизайнеров автомобилей через 10 лет. Об этом он сказал во время общения с журналистами ABC News на открытии нового жилого комплекса Mercedes-Benz Places в Майами.

© Mercedes-Benz

Вагенер отметил, что сейчас дизайнеры уже пользуются нейросетями, однако главная проблема для них — отделить хороший результат от плохого. По его оценке, достаточно качественными выходит лишь 1% генераций. Однако именно на них ИИ продолжает обучаться.

«С каждым днем результат становится лучше. ИИ радикально изменит то, как мы проектируем. Я думаю, что через 10 лет, возможно, большую часть дизайна будут делать нейросети, что сделает дизайнеров ненужными. Моим преемником станет машина, которая будет стоить намного дешевле, чем моя зарплата», — сказал Вагенер, рассмеявшись.

Помимо прогноза об ИИ, Вагенер отметил, что Mercedes-Benz продолжит выпуск автомобилей с физическим управлением, отметив, что разработка полностью беспилотных автомобилей – дорогостоящий процесс.

Напомним, что Mercedes далеко не единственный автопроизводитель, который использует нейросети при разработке машин. Например, Toyota заявляла о начале применения нейросетей еще в 2023 году. Тогда исследовательский институт компании представил особый метод генерации дизайна машиной на основе эскизов.